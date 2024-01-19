Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kampanye di Ponorogo, Ganjar Komitmen Beri Promosi hingga Akses Permodalan bagi Petani Milenial

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |21:05 WIB
Kampanye di Ponorogo, Ganjar Komitmen Beri Promosi hingga Akses Permodalan bagi Petani Milenial
Ganjar Pranowo di Ponorogo. (Foto: TPN)
A
A
A

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menemui ratusan milenial dari berbagai kalangan dalam safari politiknya ke Ponorogo, Jawa Timur.

Di hadapan para influencer, seniman, pengusaha UMKM, hingga petani milenial itu, Ganjar menyampaikan komitmennya untuk memberikan fasilitas, khususnya terkait promosi, pendampingan, pelatihan hingga akses permodalan khusus bagi kalangan petani milenial.

"Dia berharap betul adanya fasilitas dari pemerintah. Mereka butuh pendampingan, promo, akses permodalan, pelatihan dan sebenarnya mereka punya kemampuan. Itu ditunjukkan oleh anak-anak yang tinggal di desa," ucap Ganjar di Sekayu River, Jumat (19/1/2024).

 BACA JUGA:

Berkaitan dengan itu, Ganjar mengungkapkan pentingnya program Ganjar-Mahfud yaitu GratisIn atau internet gratis super cepat dan merata untuk milenial yang memerlukan akses internet dengan kecepatan tinggi.

Menurutnya, program tersebut akan sangat membantu generasi milenial yang ingin lebih mengembangkan bakat dan keterampilannya dengan bantuan internet.

Jika itu bisa dilakukan, kata Ganjar, potensi ekonomi dari generasi milenial akan sangat tinggi. Sebab jangka panjangnya bakal membuka potensi lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

 BACA JUGA:

"Pentingnya internet harus merata, kecepatannya mesti tinggi dan orang yang sudah biasa mengakses aplikasi mereka bisa bekerja dari tempatnya masing-masing," terangnya.

"Fasilitas dari pemerintah menjadi penting untuk mereka. Ini potensi ekonomi yang besar sekaligus membuka lapangan kerja sebenarnya," sambungnya.

Ganjar juga menyampaikan ihwal komitmen memajukan industri kreatif tanah air. Maka hal yang harus diperhatikan pemerintah adalah soal hak kekayaan intelektual dan royalti yang harus terjamin.

