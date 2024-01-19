Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Soal Pemekaran Cilangkahan, Rano Karno Akan Sampaikan Keinginan Warga ke Ganjar Pranowo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |20:32 WIB
Soal Pemekaran Cilangkahan, Rano Karno Akan Sampaikan Keinginan Warga ke Ganjar Pranowo
Ketua TPD Ganjar-Mahfud Banten, Rano Karno (Foto: Danandaya Arya Putra)
BANTEN - Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Banten, Rano Karno mengatakan, rencana pemekaran atau daerah otonomi baru Cilangkahan menjadi Kabupaten akan disampaikan langsung kepada Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.

Hal tersebut ia janjikan usai menghadiri acara bertema 'Temu Wicara Warga Cilangkahan bersama Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa' di Islamic Center Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, Jumat (19/1/2024).

“Untuk itulah hari ini, masyarakat Cilangkahan memberikan aspirasinya, terutama kepada kami dan TPN (Tim Pemenangan Nasional) untuk disampaikan ke Mas Ganjar, kalau Mas Ganjar jadi presiden, Cilangkahan ingin jadi Kabupaten,” kata Rano Karno di lokasi.

Dalam acara tersebut, masyarakat Cilangkahan turut menyatakan deklarasi dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk Pilpres 2024.

Ia menceritakan, saat menjabat sebagai Gubernur Banten, usulan Cilangkahan menjadi kabupaten baru di Banten, bukanlah wacana hangat. Namun karena ada moratorium, sehingga presiden tidak melakukan pemekaran.

“Ini bukan kabupaten baru, ini sudah wacana lama, bahkan pada 1816 Cilangkahan pernah menjadi ibukota Banten,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten Ade Sumardi, mengaku sempat membahas langsung soal pemekaran ini kepada Ganjar.

"Saya mohon izin, apabila Allah mentakdirkan bapak (Ganjar) jadi presiden, maka saya punya usul rakyat Cilangkahan dari 10 kecamatan ingin memekarkan kabupaten, ingin pisah dari Kabupaten Lebak," ucap Ade dalam pidatonya di acara tersebut.

