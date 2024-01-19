Selipkan Harapan ke Ganjar-Mahfud, Warga Cikangkahan Ingin Daerahnya Jadi Kabupaten Baru

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Banten menggelar kampanye di Bayah, Banten pada Jumat (19/1/2024). Mereka menyerap aspirasi warga Bayah yang mendambakan status kabupaten sendiri untuk wilayah Cilangkahan.

Sargawi Wisastra, seorang tokoh masyarakat Cilangkahan, menyampaikan, keinginan tersebut telah muncul sejak 20 tahun yang lalu. Keinginan itu lantaran warga Cilangkahan harus menempuh jarak jauh ke ibukota Kabupaten Lebak, yakni Rangkasbitung, untuk menyelesaikan urusan administratif.

Kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sargawi bersama ribuan warga Cilangkahan memberikan maklumat agar memperjuangkan aspirasi mereka. Cilangkahan, menurutnya, juga juga memiliki potensi kekayaan alam dan kebudayaan.

"Kami harus menempuh jalan yang jauh untuk mengurus segala keperluan admintrasi ke ibu kota Kabupaten lebak yang berada di kota RangkasBitung. Belum lagi kondisi di berbagai pelosok desa yang masih jauh dari kata ideal. Padahal, wilayah Cilangkahan terdiri dari 10 kecamatan yang memiliki berbagai potensi kekayaan alam dan kebudayaan. Serta, rakyat dapat sejahtera apabila dikelola dengan benar," kata Sargawi saat membacakan maklumat aspirasi warga Cilangkahan, seperti dikutip.

"Oleh karena itu, kami menitipkan aspirasi kami kepada pasangan Capres dan Cawapres Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, agar Cilangkahan dijadikan kabupaten yang mandiri apabila bapak Ganjar Pranowo dan bapak Mahfud MD terpilih dalam pemilihan presiden yang dilakukan secara merata dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Demikian aspirasi kami, semoga Allah melindungi kita semua," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua TPD Ganjar-Mahfud Banten, Rano Karno, mengaku akan memperjuangkan keinginan masyarakat. Menurut Rano, Cilangkahan sudah memiliki infrastruktur dan sistem birokrasi yang siap. Hal tersebut diketahui Rano karena dirinya merupakan mantan Gubernur Banten.

"Ketika kita hitung secara PAD (Pendapatan Anggaran Daerah), infrastruktur, PNS dan segala macamnya, Cilangkahan menjadi prioritas pertama karena itu pada hari ini saya mewakili Jenderal Andika Perkasa, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, akan memperjuangkan sekeras-kerasnya keinginan masyarakat Cilangkahan," tuturnya.