Ganjar Ziarah Makam Bhatara Katong hingga Kiai Ageng Besari: Belajar dari Sejarah Agar Kita Bijaksana

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyempatkan untuk berziarah ke makam Bhatara Katong dan Kiai Ageng Muhammad Besari bin Kiai Ageng Anom Besari saat safari politik ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

Ganjar mengatakan, ziarah yang dilakukannya di Ponorogo dapat dijadikan pelajaran untuk belajar dari perjalanan panjang sejarah masa lalu dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan.

"Ternyata sejarahnya panjang. Ya mudah-mudahan kita selalu bisa belajar dari masa lalu, dari sejarah agar kita bijaksana," ucap Ganjar.