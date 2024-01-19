Ratusan Milenial Komunitas Basket Antusias Tunggu Kedatangan Alam Ganjar

MANADO - Ratusan anggota komunitas penggemar basket serta mahasiwa memadati lapangan Basket Indoor Unsrat di Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara menanti kedatangan Alam Ganjar yang direncanakan akan melakukan Fun Match Basket.

Dari pantauan di lokasi, beberapa komunitas basket tersebut rela menunggu berjam-jam menanti anak dari Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang akan melakukan fun match cari suar basketball fun game bersama Alam Ganjar.

Royke, salah seorang dari komunitas basket mengaku sudah sejak sore menanti kedatangan Alam Ganjar yang masih berada di Tomohon.

"Sudah dari sore menunggu, rencananya akan fun games bersama Alam Ganjar," ujar Royke, Jumat (19/1/2023).

Berlian Aurora Samuela (18), salah seorang mahasiswi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado juga mengaku sejak sore menanti Alam Ganjar.

'Penasaran dengan sosok anak dari Pak Ganjar sendiri dan juga kebetulan beliau datang berkunjung ke Manado. Kebetulan Mas Alam juga bermain basket di sini, jadi kami datang untuk melihat Mas Alam bermain basket di acara 'Cari Suar' ini," tutur Berlian.

Sementara Ellxi (18), salah seorang mahasiswi Fakutas Kedokteran Unsrat, Semester 1 juga mengaku penasaran dan ingin melihat langsung sosok Alam Ganjar yang selama ini hanya dilihat di Media Sosial.