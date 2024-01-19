Alam Ganjar Berikan Motivasi hingga Tips untuk Pelajar Masuk ke Perguruan Tinggi

MEDAN - Sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Zinedine Alam Ganjar sampaikan motivasi hingga tips kepada pelajar mempersiapkan dunia perkuliahan di SMA ST. Ignasius, Medan Johor, Sumatera Utara, Kamis (18/1/2024).

Untuk mempersiapkan itu semua, Alam menyampaikan kepada pelajar untuk tetap fokus meraih tujuan dan cita-cita yang diinginkan, Alam berpesan kepada pelajar untuk tetap fokus dan menikmati setiap proses yang dilalui.

"Kadang kita fokus pada hasil yang kita ingin capai, tapi nilai utama dari adalah keberhasilan adalah bagaimana kita menikmati sebuah proses yang dijalani untuk memperoleh kebrhasilan tersebut," kata Alam.

UGM sendiri merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia, Alam menyampaikan bagaimana pelajar harus mempersiapkan diri dan memahami regulasi masuk perguruan tinggi megeri yang berlaku.

"Disesuaikan lagi minat jurusan yang aman diambil. Sekarang kan sudah banyak informasi jenis masuk perguruan tinggi apa aja, kalau dulu kan masih SBMPTN dan SNMPTN, intinya kalau mau masuk UGM kan udah ada standar nilai tinggal nanti cek di passing grade UGM berapa dan itu yang harus dikejar," jawab Alam.

Selain itu, Alam pun berpesan untuk memahami kemauan dan memampuan diri serta tetap memperhitungkan dengan kempuan diri sendiri.

"Dulu aku memilih ITB menggunakan jalur nilai rapot karena passing grade gede banget jadi aku memilih UGM sebagai pilihan selanjutnya. Jadi ini soal kemauan sama kemampuan aja kalau temen-temen punya keinginan tertentu, kita tetep harus memperhitungkan," kata Alam.