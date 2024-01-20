Pesan Caleg Perindo Natalia untuk Warga Rusun Menanggal: Jadilah Ibu Kuat, Berikan Pendidikan Terbaik

SURABAYA - Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Natalia Cecilia menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga di Rumah Susun Menanggal, Sabtu (20/1/2024). Program sosial ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya di Surabaya dan Sidoarjo.

Sebanyak lebih dari 250 warga, mayoritas ibu-ibu hadir untuk mendapatkan minyak murah seharga Rp5.000 ini. Dalam kesempatan baik ini, Cecilia berpesan kepada ibu-ibu untuk kuat dan tetap tangguh dalam keluarga masing-masing.

"Seorang ini harus kuat dan multi tasking. Jangan hanya cukup sebagai ibu rumah tangga, tetapi harus produktif. Harus bekerja untuk keluarga," pesan Natalia saat memberikan sambutan.

Dengan produktifitas yang dimiliki ibu-ibu, akan dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap anak-anaknya. "Terutama masalah kebutuhan pendidikan, berikanlah yang terbaik untuk anak-anak," tambahnya.

Sebagai sesama wanita, Cecilia senantiasa berharap agar ibu-ibu yang hadir di bazar murah selalu diberikan kemudahan dan kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

Doa ini terus menerus diucapkan Cecilia sepanjang acara berlangsung. Satu per satu warga yang datang menukar kupon dengan minyak goreng diselipkan doa kesehatan dari Cecilia. "Semoga sehat terus ya Pak. Sehat terus ya Bu," katanya sambil menyalami warga.

(Awaludin)