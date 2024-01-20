Pemberian Gerobak Perindo di Tangsel, HT: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

TANGSEL - Partai Perindo terus bergerak membantu masyarakat lewat aksi nyata, salah satunya dengan memberikan gerobak perindo. Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) pun menyerahkan langsung gerobak perindo kepada ibu-ibu pedagang di daerah Ciputat, Tangerang Selatan.

Penyerahan Gerobak Perindo itu dilakukan di Kantor DPD Perindo Kota Tangsel yang dihadiri oleh HT. Dia langsung bertemu ibu-ibu yang terlihat antusias untuk mendapatkan gerobak perindo.

BACA JUGA: 500 Warga Bandung Serbu Tebus Minyak Goreng Murah Partai Perindo

HT pun mengungkap gerobak perindo yang diberikan sudah dipastikan kelayakannya agar dapat menjaga makanan yang dijual menjadi lebih higienis.

Selain itu, Gerobak Partai Perindo ini telah dilengkapi dengan layanan pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Tentu ini akan memudahkan pembeli ketika mereka ingin membayar secara non tunai.

Tak sekedar memberikan gerobak, Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga ingin program ini berkelanjutan agar masyarakat terus mengembangkan usahanya.

"Gerobak baru lebih higienis. Perindo memberikan yang pertama, masyarakat sendiri nantinya yang berusaha mengembangkan," ujar Hary Tanoesoedibjo di Kantor DPD Perindo Kota Tangsel, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (20/1/2024).