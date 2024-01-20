Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pemberian Gerobak Perindo di Tangsel, HT: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:48 WIB
Pemberian Gerobak Perindo di Tangsel, HT: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo memberikan gerobak di Tangsel (foto: dok MPI)
A
A
A

TANGSEL - Partai Perindo terus bergerak membantu masyarakat lewat aksi nyata, salah satunya dengan memberikan gerobak perindo. Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) pun menyerahkan langsung gerobak perindo kepada ibu-ibu pedagang di daerah Ciputat, Tangerang Selatan.

Penyerahan Gerobak Perindo itu dilakukan di Kantor DPD Perindo Kota Tangsel yang dihadiri oleh HT. Dia langsung bertemu ibu-ibu yang terlihat antusias untuk mendapatkan gerobak perindo.

HT pun mengungkap gerobak perindo yang diberikan sudah dipastikan kelayakannya agar dapat menjaga makanan yang dijual menjadi lebih higienis.

Selain itu, Gerobak Partai Perindo ini telah dilengkapi dengan layanan pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Tentu ini akan memudahkan pembeli ketika mereka ingin membayar secara non tunai.

Tak sekedar memberikan gerobak, Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga ingin program ini berkelanjutan agar masyarakat terus mengembangkan usahanya.

"Gerobak baru lebih higienis. Perindo memberikan yang pertama, masyarakat sendiri nantinya yang berusaha mengembangkan," ujar Hary Tanoesoedibjo di Kantor DPD Perindo Kota Tangsel, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/338/3086280//gerobak_perindo-k2rv_large.JPG
Dapat Bantuan Gerobak UMKM dari Partai Perindo, Penerima: Biar Lebih Maju Dagangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/338/3086206//partai_perindo_bagikan_gerobak_umkm_pada_warga_bogor-M7cE_large.jpg
Perindo Bogor Bagikan Gerobak UMKM Gratis: Insya Allah Dibutuhkan Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement