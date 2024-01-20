Advertisement
HOME NEWS NEWS

500 Warga Bandung Serbu Tebus Minyak Goreng Murah Partai Perindo

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:43 WIB
500 Warga Bandung Serbu Tebus Minyak Goreng Murah Partai Perindo
Caleg Perindo Djoni Toat dan Anggun Anggelia. (Foto: Agi Ilman)
BANDUNG - Partai Perindo kembali melakukan kegiatan sosialisai dan tebus minyak murah di Jalan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Sabtu (20/1/2024). Dalam kegiatan ini hadir pula Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Djoni Toat Muljadi dan Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 5 Anggun Anggelia.

Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 5 partai Perindo, Anggun Anggelia mengatakan dalam kegiatan tebus minyak murah ini sebanyak 500 warga datang dan sangat antusias.

"Hari ini kurang lebih dihadiri hampir 500 dari warga di kelurahan Pungkur dan sekitarnya melibatkan dari RW 1 dan RW 6 yang berlokasi di Tegal Buled Ciateul," ujar Anggun saat ditemui dilokasi.

Anggun menjelaskan, antusias warga terlihat sangat tinggi dalam kegiatan yang dilakukan oleh partai yang berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024.

Terlebih saat ini harga minyak sedang meninggi dengan kisaran Rp 15 ribu sampai Rp 18 ribu perliter.

"Hari ini dari Partai Perindo khususnya dari program pak Djoni Toat diberikan tebus minyak murah dengan 1 minyak 900 mili itu harga Rp5 ribu rupiah," katanya.

Selain itu, dalam tebus minyak murah ini, anggun menyebut jika jumlah paket yang disediakan sebanyak 500

"Paket minyaknya sendiri kita persiapan 500 paket juga satu paket isinya 900 mil minyak di angka Rp5ribu rupiah," tuturnya.

Selain tebus minyak murah, kata dia, kegiatan ini juga di isi dengan sosialisasi terkait pemilu 2024 dengan meminta masyarakat agar tidak golput dan hadir ke TPS pada pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Kemudian saya pribadi mensosialisasikan kepada seluruh warga agar tetap dijaga semangat dan antusiasnya sampai nanti pencoblosan 14 februari supaya tidak ada yang golput," ungkapnya.

Kemudian, Anggun menyebut jika dalam sosialisasi ini dirinya juga menjelaskan terkait beberapa jenis surat suara dan juga pencoblosan.

"Kemudian saya sosialisasi juga terkait berapa jenis surat suara dan bagaimana tata cara pencoblosannya," terangnya.

