HOME NEWS NEWS

Ikuti Bazar Murah Perindo, Warga: Alhamdulilah Kan Sekarang Bahan Pokok Lagi Melonjak

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |20:26 WIB
Ikuti Bazar Murah Perindo, Warga: Alhamdulilah Kan Sekarang Bahan Pokok Lagi Melonjak
Warga Ciganjur di bazar murah perindo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Erna Susanti, salah satu warga RW02 Ciganjur, Jagakarsa, merasakan betul manfaat dari bazar murah yang digelar Partai Perindo. Menurutnya, bazar murah tersebut menjadi solusi ketika beberapa bahan pokok saat ini mengalami lonjakan harga.

"Alhamdulillah kan kita sekarang bahan-bahan pokok lagi melonjak naik ya, terutama cabai sama bawang," kata Erna saat bazar murah dan cek kesehatan gratis Partai Perindo di Jalan Damai 2, RT8/2, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Menurutnya, kenaikan tersebut sangat dirasakan bagi dirinya selaku ibu rumah tangga. Menurutnya, keluarga dia hanya mengandalkan pemasukan dari sang suami, sementara dirinya fokus mengurus anak di rumah.

"Alhamdulillah dengan adanya bazar murah kami selaku warga Ciganjur sangat terbantu," ujarnya.

Sekadar informasi, dalam kesempatan tersebut Partai Perindo menyediakan seribu paket sembako yang bisa ditebus dengan harga murah. Hanya bermodalkan Rp5 ribu, masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng, beras, dan mi instan.

Kemudian, Partai Perindo juga menyediakan cek kesehatan gratis dengan tenaga ahli yang kompeten. Selain cek kesehatan, mereka juga bisa berkonsultasi terkait keluhan terkait kesehatan yang mereka alami selama ini. Dan juga, mereka mendapatkan obat secara cuma-cuma.

(Awaludin)

      
