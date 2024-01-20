Advertisement
HOME NEWS NEWS

Emak-Emak Tangsel Ini Terharu Dapat Gerobak Perindo, Biasanya Hanya Jualan di Atas Meja

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |19:56 WIB
Emak-Emak Tangsel Ini Terharu Dapat Gerobak Perindo, Biasanya Hanya Jualan di Atas Meja
Illustrasi (foto: dok Okezone)
TANGSEL - Seorang pedagang minuman bernama Siti Anggraeni tampak terharu ketika membubuhkan tanda tangannya, di atas kertas sebagai tanda kepemilikan gerobak perindo.

Setelah itu, Siti Anggraeni bersama emak-emak asal Tangerang Selatan lainnya pun langsung mengecek gerobak perindo yang dibagikan langsung oleh Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Pembagian gerobak perindo itu dilakukan di Kantor DPD Perindo Kota Tangsel, Ciputat, Tangerang Selatan sebagai komitmen dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Gerobak Perindo yang menjadi ikon dari Partai Perindo ini pun menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pengembangan UMKM.

