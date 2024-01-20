Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Murah Minyak Goreng 150 Liter di Tapos Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |18:11 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Murah Minyak Goreng 150 Liter di Tapos Depok
Caleg Perindo gelar bazar murah di Tapos, Depok (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Barat (Depok-Bekasi), Yenti Nuddin dan Caleg DPRD Kota Depok Dapil 5 (Cilodong-Tapos) dari Partai Perindo, Rahmayanti menggelar bazar minyak goreng kemasan sebanyak 150 liter di Kampung Sindangkarsa RT 3/7, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok pada Sabtu (20/1/2024) sore. Adapun satu liter minyak goreng dapat ditebus sebesar Rp5 ribu.

"Hari ini kita ada kegiatan bazar minyak goreng murah ada 150 liter minyak harganya Rp5ribu/liter yang seharusnya dipasaran Rp15 ribu," kata Yenti.

Yenti bersama Rahma yang maju dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga mensosialisasikan kertas suara Pemilu 2024 mendatang.

"Kita juga menjelaskan ke warga kami ada surat suara dimana kami menjelaskan cara memilih di TPS ada lima kertas suara, warna kuning untuk DPR RI, Hijau untuk DPRD Kota, Biru DPRD Provinsi, Merah untuk DPD, dan abu-abu untuk Presiden," ujarnya.

Yenti menyebut bahwa dengan bazar tebus murah minyak goreng sangat terbantu mengingat harga pasaran saat ini cukup mahal. "Mereka merasa sangat terbantu ya dengan minyak murah ini karena kalau beli di warung cukup mahal," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
