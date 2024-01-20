Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Antusias Bertemu HT, Ribuan Emak-Emak Ikut Wisata Religi ke Banten dengan Caleg Perindo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |17:58 WIB
Emak-emak wisata religi bersama Caleg Perindo (Foto: Wiwie Heriyani)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPR RI Banten 2, Ratu Siti Romlah menggelar kegiatan wisata religi ke kawasan Banten lama yang diikuti oleh ribuan emak-emak dari berbagai wilayah Banten.

Pelepasan wisata religi tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, tepatnya di Jalan Baru Palem Semi, Kelurahan Panunggangan Barat, Kota Tangerang, Sabtu, (20/1/2024).

“Alhamdulillah, di sini sebagian, karena memang peraturan bis itu tidak boleh banyak, sehingga di sini tadinya harus kumpul 20 bus. Cuma sebagian itu sudah masuk ke titik ziarah yang ada di Banten lama,” ujar Ratu Siti Romlah, saat diwawancara di Jalan Baru Palem Semi, Kelurahan Panunggangan Barat, Kota Tangerang, Sabtu, (20/1/2024).

“Jadi teman-teman, ini bukan hanya Kabupaten Tangerang saja, ataupun Kota Tangerang ataupun Tangerang Selatan, tetapi di sana, sudah menunggu Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Cilegon, dan Kabupaten Serang,” sambungnya.

Menurut Ratu, kegiatan wisata religi ini bisa mendapatkan banyak hikmah dan manfaat. Mulai dari meningkatkan ukhuwah islamiah, hingga mempererat hubungan sesama umat muslim.

Apalagi, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan para peserta yang juga mayoritas terdiri dari para pelaku UKM, terhadap visi misi serta program Partai Perindo yang terkenal mensejahterahkan rakyat.

“Jadi Alhamduliilah kurang lebih 1.800 yang hadir. Tujuannya, yang pertama kita kan ingin meningkatkan ukhuwah islamiah, ukhuwah antar hubungan sesama masyarakat, sesama makhluk Allah,” ungkapnya.

“Dan juga apalagi di Perindo ini kan memang kita ini melayani. Bukannya kita dilayani. Jadi ini untuk faedahnya untuk orang banyak," tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
