HT: Kegiatan Wisata Religi Diinisiasi Caleg Perindo Ratu Siti Romlah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menjadi saksi pelepasan peserta wisata religi yang diikuti sejumlah ibu-ibu di Jalan Baru Palem Semi, Kelurahan Panunggangan Barat, Kota Tangerang, Sabtu, (20/1/2024).

Kegiatan wisata religi ke kawasan Banten lama ini sendiri diinisiasi oleh Caleg Partai Perindo DPR RI Banten 2, Ratu Siti Romlah. Ia juga turut mendampingi HT dalam momen pelepasan tersebut.

"Jadi tadi pelepasan bersama ibu-ibu yang luar biasa, yang tangguh-tangguh, untuk wisata religi di Banten lama ya. Jadi ini diinisiasi oleh ibu kita yang cantik, ibu Hajjah Ratu Siti Romlah, Caleg Perindo juga, DPR RI Banten 2. Jadi terima kasih Bu Siti Romlah,” ujar HT saat diwawancara di lokasi.

HT lantas berharap kegiatan wisata religi ini bisa membawa manfaat dan hikmah bagi para pesertanya. Ia juga turut mendoakan agar ibu-ibu yang menjadi peserta wisata religi kali ini selalu dalam keadaan sehat dari mulai keberangkatan hingga kepulangan.

“Jadi saya harapkan ibu-ibu ini, wisata religinya menggembirakan, kemudian memperoleh suatu hikmah, amanah, tetap sehat semua, berangkat dan kembali juga tetap dalam keadaan sehat. Berkah ya,” tutur HT.