HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Berman Nainggolan Gelar Bazar 1.600 Sembako Murah di Matraman

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |17:48 WIB
Caleg Perindo Berman Nainggolan Gelar Bazar 1.600 Sembako Murah di Matraman
Caleg Perindo, Berman (foto: MPI/Dinar)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Berman Nainggolan menggelar Bazar 1.600 Sembako Murah di Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (20/1/2024).

Pantauan di lokasi, Berman menyapa masyarakat sembari ikut membantu ketertiban warga yang ingin menebus sembako murah seharga Rp20 ribu yang berisi 2 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Warga yang berhak sembako murah wajib memiliki KTA Asuransi Perindo.

Maju bernomor urut 1, Berman turut menyampaikan visi misi Partai Perindo, sebagai Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Pria berlatar belakang pengusaha itu mengingatkan warga bahwa kertas suara DPRD Perindo berwarna biru.

Berman mengatakan Perindo yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang, untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Ayo bapak/ibu harap tertib, semua bakal kebagian. Ini adalah program kerja Perindo sebagai solusi meringankan beban kenaikan harga bahan pokok," kata Berman di tengah kerumunan.

Selain melalui program Bazar Murah , Berman juga menyampaikan program kerja meningkatkan lapangan pekerjaan warga DKI Jakarta.

Halaman:
1 2
      
