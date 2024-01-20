Peduli Pelaku UMKM, HT dan Caleg Perindo Banjir Pujian dari Emak-Emak

TANGERANG - Rombongan emak-emak tampak antusias mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) di momen pelepasan kegiatan wisata religi ke kawasan Banten lama, di Jalan Baru Palem Semi, Kelurahan Panunggangan Barat, Kota Tangerang, Sabtu (20/1/2024).

Emak-emak dari berbagai wilayah Banten itu terlihat semangat saat Hary Tanoesoedibjo menjelaskan sejumlah visi misi hingga program Partai Perindo yang selama ini dinilai sangat membantu para pelaku UMKM.

Salah satunya, Musyarofah. Ia mengaku kagum dengan HT yang punya visi misi begitu kuat dalam mensejahterahkan rakyat dan mendukung para pelaku UMKM lewat program-programnya di Partai Perindo .

“Kalau dari saya sendiri terkait dengan sambutan Pak HT selaku CEO dan Ketua Umum Perindo itu luar biasa. Mensupport para pelaku-pelaku UMKM,” ujar Musyarofah, saat diwawancara usai momen pelepasan, di lokasi.

“Kemudian juga mensupport untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pelaku-pelaku UMKM itu sendiri, dan mengadakan program-program yang tentunya mengarah kepada masyarakat,” lanjutnya.

Kegiatan wisata religi ke kawasan Banten Lama ini sendiri diinisiasi oleh Caleg Partai Perindo DPR RI Banten 2, Ratu Siti Romlah. Ia juga turut mendampingi HT dalam momen pelepasan tersebut.

Menurut Musyarofah, Ratu Siti Romlah juga merupakan sosok caleg yang cukup konsen dalam pemanfaatan UMKM di Provinsi Banten.

“Begitu juga dengan ibu Siti Romlah, selaku ketua muslimah Banten, beliau juga konsen terhadap pemanfaatan UMKM di Provinsi Banten,” ungkapnya.