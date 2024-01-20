Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Berharap Gerobak Perindo Jadi Langkah Awal UMKM Naik Kelas

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |18:50 WIB
Caleg Perindo Berharap Gerobak Perindo Jadi Langkah Awal UMKM Naik Kelas
Pemberian Gerobak Perindo (Foto: Nurul Amanah)
A
A
A

TANGERANG - Caleg DPR RI Banten Dapil Tangerang Raya dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Stefanie Laurensia ikut menyerahkan gerobak perindo bersama Hary Tanoesodibjo yang merupakan Ketua Umum dari partai yang mendukung Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Gerobak Perindo nantinya menjadi sarana untuk para pedagang mengembangkan usahanya.

Stefanie Laurensia bersama Ratu Nabilla Caleg Provinsi Dapil Banten 9 dan Dina Rahmayanti Caleg DPRD Kota Dapil Ciputat Timur berkumpul bersama di Kantor DPD Perindo Kota Tangsel untuk menyapa kader perindo sekaligus membagikan gerobak untuk pelaku UMKM yang mayoritas adalah emak-emak.

Mereka yang biasanya berjualan di pinggir jalan atau di pasar hanya bermodalkan etalase kecil, kini bisa 'naik kelas' dengan gerobak yang lebih higienis.

Selain itu, Gerobak Perindo ini telah dilengkapi dengan layanan pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Tentu ini akan memudahkan pembeli ketika mereka ingin membayar secara non tunai.

Stefanie mengungkap bahwa gerobak Perindo seolah menjadi ikon dari partai yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu. Gerobak Perindo ini menjadi salah satu aksi nyata yang sejalan dengan visi misi Perindo untuk Indonesia Sejahtera dengan memberdayakan pelaku UMKM.

"Memang gerobak ini udah merupakan identitas dari Partai Perindo, program utama Partai Perindo. Sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera terutama berfokus ke UMKM," ujar Stefanie di Kantor DPD Perindo Kota Tangsel, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Halaman:
1 2
      
