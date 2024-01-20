Temui Warga Tapos, Caleg Perindo Yenti Serap Aspirasi Soal UMKM hingga Akses Air Bersih

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Barat (Depok-Bekasi), Yenti Nuddin bersama Caleg DPRD Kota Depok Dapil 5 (Cilodong-Tapos) dari Partai Perindo, Rahmayanti menyerap aspirasi soal penciptaan lapangan kerja melalui UMKM hingga akses air bersih saat menyambangi Kampung Sindangkarsa RT 3/7, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok pada Sabtu (20/1/2024) sore.

"Warga juga mengungkapkan aspirasi soal UMKM kalau nanti kita jadi serta akses air bersih, air isu ulang yang murah dan mereka antusias sekali," kata Yenti.

Yenti yang maju dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berharap masalah pengangguran semakin tidak ada.

Ia menawarkan solusi penciptaan lapangan kerja dengan mengirim tenaga ahli memberikan pelatihan agar masyarakat produktif.

"Harapan ke depan kami ingin masalah pengangguran semakin kalau bisa tidak ada karena melihat kondisi saat ini dilapangan pengangguran banyak sekali. Makanya kami menawarkan solusi menciptakan UMKM dimana nanti kami kirim tenaga ahli yang akan membantu untuk melatih para pengangguran untuk produktif kembali memiliki keahlian di bengkel misalnya atau make-up, masak dan itu dapat menghasilkan buat mereka," ungkapnya.

(Awaludin)