Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Temui Warga Tapos, Caleg Perindo Yenti Serap Aspirasi Soal UMKM hingga Akses Air Bersih

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |18:10 WIB
Temui Warga Tapos, Caleg Perindo Yenti Serap Aspirasi Soal UMKM hingga Akses Air Bersih
Caleg Perindo, Yenti Nuddin (foto: MPI/Reffi)
A
A
A

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Barat (Depok-Bekasi), Yenti Nuddin bersama Caleg DPRD Kota Depok Dapil 5 (Cilodong-Tapos) dari Partai Perindo, Rahmayanti menyerap aspirasi soal penciptaan lapangan kerja melalui UMKM hingga akses air bersih saat menyambangi Kampung Sindangkarsa RT 3/7, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok pada Sabtu (20/1/2024) sore.

"Warga juga mengungkapkan aspirasi soal UMKM kalau nanti kita jadi serta akses air bersih, air isu ulang yang murah dan mereka antusias sekali," kata Yenti.

Yenti yang maju dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berharap masalah pengangguran semakin tidak ada.

Ia menawarkan solusi penciptaan lapangan kerja dengan mengirim tenaga ahli memberikan pelatihan agar masyarakat produktif.

"Harapan ke depan kami ingin masalah pengangguran semakin kalau bisa tidak ada karena melihat kondisi saat ini dilapangan pengangguran banyak sekali. Makanya kami menawarkan solusi menciptakan UMKM dimana nanti kami kirim tenaga ahli yang akan membantu untuk melatih para pengangguran untuk produktif kembali memiliki keahlian di bengkel misalnya atau make-up, masak dan itu dapat menghasilkan buat mereka," ungkapnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561//pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560//pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140//partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement