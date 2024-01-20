Emak-Emak Tangsel Ini Gerobaknya Hampir Hancur, Bersyukur Dapat Gerobak Perindo sebagai Pengganti

TANGSEL - Surniti tampak semringah melihat gerobak perindo yang berjejer di depan mata. Pedagang mie ayam dari Tangerang Selatan itu menatap gerobak Perindo, dengan matanya yang berbinar bersama emak-emak lainnya di Kantor DPD Perindo Kota Tangsel, Ciputat, Tangerang Selatan.

Mereka tak sabar untuk mendapatkan gerobak perindo yang dibagikan langsung oleh Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Surniti mengaku gerobak yang selama ini digunakannya untuk menjajakan mie ayam sudah tak layak digunakan bahkan hampir hancur.

Beruntung, dia langsung mendapatkan penggantinya, sebuah gerobak dengan perpaduan warna merah dan putih yang mencolok sehingga mudah dikenali pembeli.

Gerobaknya pun bersih dan higienis serta memiliki ruang cukup luas untuk meletakkan bahan-bahan dan peralatan untuknya berjualan.

Selain itu, Gerobak Perindo ini telah dilengkapi dengan layanan pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Tentu ini akan memudahkan pembeli ketika mereka ingin membayar secara non tunai.

"Bagus gerobaknya seneng banget, gerobak saya kayak sudah hancur eh dapat gantinya," ujar Surniti saat dijumpai di Kantor DPD Perindo Kota Tangsel, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (20/1/2024).