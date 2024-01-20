Mahfud MD Hadiri Syukuran Awal Tahun PGI, HT: Kita Ini Bawa yang Berdasarkan Pancasila

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mendampingi Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri Syukuran Awal Tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Grha Oikumene, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

Dalam kesempatan itu, HT mengatakan bahwa sambutan Mahfud MD sangat bagus dalam acara PGI tersebut. Dia mengapresiasi pidato Mahfud yang menyerukan umat beragama untuk saling menjaga persatuan.

"Jadi sambutan beliau sangat bagus bahwa kita ini membawa yang berdasarkan Pancasila," kata HT.

Menurut HT, agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, namun adanya perbedaan agama tak seharusnya melunturkan nilai persatuan sebuah bangsa.

"Jadi agama itu penting, tetapi berbeda tapi satu ya. Jadi Pak Mahfud menegaskan pentingnya itu," ucap HT.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa Pancasila merupakan wujud perlindungan ritual keagamaan. Keberadaan Pancasila, dinilai suatu bentuk kesepakatan bagi seluruh umat untuk dapat menghormati seluruh agama di Indonesia.

Cawapres yang diusung Partai Perindo itu menambahkan bahwa Pancasila merupakan wujud kalimatun sawa'. Dalam kitab suci al-Qur’an, istilah kalimatun sawa’ bermakna merupakan satu pernyataan atau keyakinan yang mempertemukan berbagai perbedaan.

"Kalimatun sawa' hal-hal yang sama diperjuangkan meskipun agamanya dan sukunya beda. Pasti sama," tutur Mahfud.