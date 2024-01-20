Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat! Ayah Perkosa Anak Tiri saat Istri Pergi Bekerja, Korban Kini Hamil

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |07:34 WIB
Bejat! Ayah Perkosa Anak Tiri saat Istri Pergi Bekerja, Korban Kini Hamil
Pelaku pemerkosaan ditangkap. (Foto: Fariz Abdullah)
A
A
A

PANDEGLANG - AS (39) warga Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ditangkap pihak kepolisian karena terlibat kasus pemerkosaan terhadap anaknya sendiri.

Korban An (15) dua dicabuli oleh ayah sambungnya sendiri hingga hamil dengan usia kandungan 8 minggu atau 2 bulan.

 BACA JUGA:

Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaji mengatakan AS tega mencabuli anak sambungnya sendiri ketika istrinya atau ibu kandung korban tengah bekerja menjadi asisten rumah tangga.

"Pelaku beraksi saat istrinya berangkat ke rumah majikannya. Istri pelaku ini ART," kata AKBP Oki, Sabtu (20/1/2024).

Peristiwa itu terjadi ketika pelaku sering nonton televisi berduaan. Saat itulah gairah pelaku terpacu sehingga tega melakukan perbuatan bejat.

BACA JUGA:

Pelaku Pemerkosaan Gadis di Bawah Umur di Manado Ditangkap! 

"Pelaku sering nonton sambil tiduran dengan putri tirinya, kemudian yang bersangkutan melakukan perbuatan tidak terpuji," katanya.

Sementara Kasatreskrim Polres Pandeglang, AKP Zhia Ul Archam mengatakan berdasarkan pemeriksaan pelaku telah dua kali melakukan perbuatan bejatnya.

"Hal ini diketahui, ada keluhan dari putrinya, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan ternyata hasilnya korban positif hamil. Sehingga kebingungan orangtuanya, dan melaporkan ke Polres Pandeglang," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/525/3145716/kasus_dokter_priguna_perkosa_pasien_rshs_segera_dilimpahkan_ke_kejaksaan-Tw6r_large.jpg
Kasus Dokter Priguna Perkosa Pasien RSHS Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/610/3143968/pemerkosaan-gVxN_large.jpg
Bejat, Ayah Kandung Tega Perkosa Anak Usai 10 Tahun Tak Bertemu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement