HOME NEWS INTERNATIONAL

Tembakan Artileri Ukraina Tewaskan Setidaknya 25 Orang di Kota Donetsk yang Dikuasai Rusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |20:13 WIB
Tembakan Artileri Ukraina Tewaskan Setidaknya 25 Orang di Kota Donetsk yang Dikuasai Rusia
Foto: Reuters.
A
A
A

DONETSK - Dua puluh lima orang tewas dan 20 lainnya luka-luka setelah pasukan Ukraina menembaki kota Donetsk yang dikuasai Rusia di Ukraina timur, kata Denis Pushilin, kepala wilayah Donetsk yang ditunjuk Rusia, pada Minggu, (21/1/2024).

Menurut Alexei Kulemzin, walikota yang dilantik oleh Rusia, pasukan Ukraina menembaki daerah sibuk di mana toko-toko dan pasar berada.

Pushilin mengatakan kota itu ditembaki oleh artileri Ukraina. Belum ada komentar langsung dari Ukraina.

Foto-foto dan video Reuters yang diambil di tempat kejadian menunjukkan orang-orang menangis, beberapa di antaranya mengatakan mereka kehilangan kerabat mereka, dan mayat-mayat tergeletak di salju yang berlumuran darah di dekat salah satu pasar kota.

Pushilin mengatakan layanan darurat sedang bekerja di lokasi kejadian dan spesialis forensik berusaha mengumpulkan pecahan senjata yang digunakan dalam serangan itu, demikian dilansir Reuters.

Donetsk adalah salah satu dari empat wilayah Ukraina yang diklaim telah dianeksasi Rusia tahun lalu dalam sebuah tindakan yang dikutuk sebagai tindakan ilegal oleh sebagian besar negara di Majelis Umum PBB. Rusia tidak sepenuhnya menguasai salah satu dari empat wilayah tersebut.

(Rahman Asmardika)

      
