Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 3,7 Guncang Lembata NTT

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |03:44 WIB
Gempa Magnitudo 3,7 Guncang Lembata NTT
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,8 mengguncang daerah Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (22/1/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 03.16 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 81 kilometer Tenggara Lembata, NTT. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 53 kilometer.

"#Gempa Mag:3.7, 22-Jan-2024 03:16:44WIB, Lok:9.17LS, 123.71BT (81 km Tenggara LEMBATA-NTT), Kedlmn:53 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Lembata untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778/gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939/gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882/gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement