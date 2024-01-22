Gempa Magnitudo 3,7 Guncang Lembata NTT

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,8 mengguncang daerah Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (22/1/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 03.16 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 81 kilometer Tenggara Lembata, NTT. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 53 kilometer.

"#Gempa Mag:3.7, 22-Jan-2024 03:16:44WIB, Lok:9.17LS, 123.71BT (81 km Tenggara LEMBATA-NTT), Kedlmn:53 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Lembata untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Salman Mardira)