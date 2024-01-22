Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Curhat Sulit Dapat Kerja Depan Sandiaga, Milenial Lebak Langsung Diberi Job

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |06:11 WIB
LEBAK - Caleg DPRD Kabupaten Lebak, Regen Abdul Aris merealisasikan program lapangan kerja yang digagas calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Bagaimana tidak, dia Sat-set memberikan lapangan kerja kepada salah satu pemuda di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang curhat sulit mendapatkan kerja.

Adalah Sihabudin. Dia curhat kepada Sandiaga Salahuddin Uno mengenai sulitnya mendapatkan pekerjaan di Banten.

 BACA JUGA:

"Sihabudin namanya beliau berumur 21 tahun belum bekerja. Jadi harapannya PPP dengan penciptaan 17 juta lapangan kerja bersama Pak Ganjar-Mahfud ini juga bisa membuka lapangan yang luas,"kata Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Salahuddin Uno.

Halaman:
1 2
      
