Ribuan Orang Ikuti Jalan Sehat Mubeng Beteng Relawan Ganjar-Mahfud di Yogyakarta

YOGYAKARTA - Hujan deras yang melanda kawasan Kota Yogyakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu (21/1/2024) pagi tak menyurutkan warga DIY untuk mengikuti kegiatan 'Mubeng Beteng' yang digelar relawan Ganjar-Mahfud yang dipusatkan di Alun-alun Kidul kompleks Keraton Yogyakarta.

Para relawan Ganjar-Mahfud tak menyangka dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini. Semula mereka khawatir hujan yang masih terjadi bakal menyurutkan semangat warga untuk mengikuti kegiatan ini.

“Jujur, kami tidak menyangka kalau pesertanya bakal sebanyak ini. Sampai kami kewalahan," ujar Koordinator Acara Widihasto Wasana Putra

Panitia tidak menyangka bila peserta jalan sehat mbludak seperti ini. Hal ini juga membuat para relawan semakin semangat untuk bekerja tanpa pamrih yang semata-mata hanya ingin memenangkan pasangan. calon presiden Ganjar-Mahfud dalam Pilpres yang bakal digelar 14 Februari 2024 mendatang.

Jalan sehat kali ini awalnya hanya diikuti sekitar 5000 peserta, yang berasal dari semua Kabupaten Kota se DIY dan perwakilan kotakota sekitar seperti Purworejo, Magelang, Semarang, Klaten, Solo, Wonogiri, Bandung dan Jakarta. Namun ternyata yang mendaftar di lokasi cukup banyak.

"Tadi yang mendaftar di lokasi ada sekitar 2.000 orang," tambahnya.

Mubeng Beteng dimulai pukul 07.00 dengan rute start Alun-Alun Selatan - Gading - Jokteng Wetan - Gondomanan - Titik Nol - Ngabean - Jokteng Kulon - Gading - Finish Alun-Alun Selatan. Peserta yang beruntung akan mendapatkan doorprize berupa aneka Rojo Koyo atau hewan ternak.