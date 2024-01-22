Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Komplotan Pemuda Ini Nekat Bacok Orang di Depan Mapolda DIY

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |16:21 WIB
Komplotan Pemuda Ini Nekat Bacok Orang di Depan Mapolda DIY
Pelaku Klitih di depan Mapolda DIY (foto: dok MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Lima pemuda ditangkap Jajaran Ditreskrimum Polda DIY karena telah membacok orang lain di jalan pada akhir tahun 2023 yang lalu. Tiga orang lainnya masih buron namun polisi mengklaim telah mengantongi identitas mereka.

Lima pelaku yang berhasil ditangkap yakni, JA (18), NR (18), TIS (19), BDN (18), dan AA (19). Dan tiga orang lainnya kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih diburu oleh petugas.

"Mereka melakukan kejahatan jalanan beberapa waktu lalu di jalan Ring Road Utara Sleman tepatnya di depan Mapolda DIY, " kata Dirreskrimum Polda DIY Kombes FX Endriadi kepada awak media, Senin (22/1/2024).

Dia menuturkan, kasus ini diungkap berdasarkan dari laporan korban pada 28 Desember 2023 lalu. Peristiwa ini bermula pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari.

Saat itu korban bersama rekan-rekannya akan hendak mencari makan di daerah Seturan dengan berangkat dari kos di Jalan Kaliurang. Mereka bersama-sama berangkat menggunakan beberapa sepeda motor.

"Namun sesampainya di warung makan yang dimaksud ternyata sudah tutup," kata dia.

Lalu korban dan rekannya memutuskan untuk kembali mencari warung makan lain. Mereka melewati Jalan Perumnas III di kawasan Seturan. kebetulan di jalan tersebut mendahului para pelaku berjumlah delapan orang dengan empat kendaraan sepeda motor.

Ketika melewati rombongan pelaku tersebut secara tiba-tiba korban dikejar. Korban yang panik lantas mencoba melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran. Para korban ketakutan karena kalah jumlahnya.

"Sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di depan Mapolda, salah satu pelaku dengan membawa sebilah celurit panjang itu menyeretkan celuritnya di jalan kemudian membacok korban,"terangnya.

