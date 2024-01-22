Karyawati Swasta Tewas Terlindas Truk di Bawah Flyover Kalibanteng

SEMARANG - Seorang perempuan pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dengan sebuah truk, Senin (22/1/2024). Insiden terjadi di Bundaran Kalibanteng tepatnya bawah flyover Kota Semarang, sekira pukul 13.00 WIB.

Data dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, korban bernama Indah Kurnia Setianingsih (30) seorang swasta yang beralamat di Jalan Kerapu Raya, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dia mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna hitam nomor polisi H 2746 OF.

Sementara truk yang terlibat lakalantas dengan korban itu bernomor polisi K 1982 EB. Dikemudikan David Wibowo (22) warga Jalan Desa Mijen, Kabupaten Kudus.

Kasubnit 2 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang, Ipda Agus Tri Handoko mengatakan, korban berkendara dari arah barat ke timur. Diduga saat berpindah lajur kanan tidak mengetahui di sebelahnya ada kendaraan lain, sehingga terjadi lakalantas dengan truk yang berjalan se arah di sampingnya.

"Korban (pengendara motor) luka berat di kepala, meninggal dunia di TKP, selanjutnya dibawa ke RSUP dr Kariadi Semarang," tandas Ipda Handoko.

