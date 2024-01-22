Advertisement
HOME NEWS JATIM

Puluhan Ribu Orang Ramaikan Hajatan Rakyat Bersama Ganjar Pranowo di Sidoarjo

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |00:30 WIB
Puluhan Ribu Orang Ramaikan Hajatan Rakyat Bersama Ganjar Pranowo di Sidoarjo
Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo (Foto: MPI/Eristiawan)
A
A
A

SIDOARJO - Teriknya matahari tak menjadi masalah bagi puluhan ribu ralawan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomof urut 3, Ganjar-Mahfud di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Sebab, mereka mendukung program 1 keluarga miskin 1 sarjana.

Ganjar-Mahfud menggelar kampanye terbuka dengan konsep Harapan Jutaan Rakyat atau disingkat Hajatan Rakyat pada 21 Januari sampai 10 Februari 2024. Kota Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur menjadi dua tempat untuk membuka Hajatan Rakyat.

Ribuan relawan dari berbagai penjuri Jawa Timur datang untuk menyatakan dukungan langsung kepada Ganjar Pranowo. Salah satunya relawan dari sayap PDIP Blotar, Indriyani mengaku optimis Ganjar-Mahfud bakal memenangkan Pilpres 2024.

Indriyani mengatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden merupakan 100 persen murni dari hati nurani. Bahkan, ia mendukung program 1 keluarga miskin 1 sarjana.

"Karena kita yakin misi yang solid, percaya dan pasti Pak Ganjar pasti menang 100 persen karena Pak Ganjar adalah pilihan hati nurani dari kami," ujar Indriyani, Minggu (21/1/2024).

Halaman:
1 2 3
      
