HOME NEWS JATIM

Pencuri Pakaian Dalam Wanita Terekam Kamera CCTV, Bikin Resah Warga Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |19:29 WIB
Pencuri Pakaian Dalam Wanita Terekam Kamera CCTV, Bikin Resah Warga Malang
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

KOTA MALANG - Aksi pencurian pakaian dalam perempuan meresahkan warga Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Peristiwa pencurian pakaian dalam perempuan ini bahkan tak terjadi sekali, melainkan beberapa kali hingga membuat warga kawasan Jalan Kolonel Sugiono V Gang Masjid RT 7 RW 3, Kelurahan Mergosono, Kedungkandang, Malang, resah.

Pantauan di lokasi kejadian, lokasi pencurian berada di permukiman padat penduduk. Dimana jarak antar rumah begitu mepet, sementara jalan yang menjadi akses permukiman hanya selebar sekitar dua meter.

Salah seorang warga yang juga pernah menjadi korban, Yola (26) mengatakan, setidaknya pelaku sudah beraksi sebanyak lima kali. Bahkan sasaran pelaku tidak hanya di satu rumah, tapi ke beberapa rumah warga yang tengah menjemur pakaian dalam, dan terekam kamera CCTV.

"Pelaku tidak menyasar ke satu rumah saja, melainkan juga ke rumah warga lainnya yang pakaiannya dijemur di depan. Yang terbaru, pelaku beraksi pada Kamis (18/1/2024) malam, dan aksinya itu terekam CCTV warga," ucap Yola, kepada wartawan, Senin (22/1/2024).

Dari rekaman CCTV dikatakan Yola, terlihat ciri-ciri pelaku, yaitu laki-laki berpakaian jaket hoodie, dan bercelana pendek, memiliki postur tubuh tinggi, serta berusia sekitar 35 tahun.

Halaman:
1 2
      
