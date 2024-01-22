Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Konvoi Bersama Warga Bandung, Ganjar Pranowo Kendarai Motor Bobber di Tengah Hujan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |02:33 WIB
Konvoi Bersama Warga Bandung, Ganjar Pranowo Kendarai Motor Bobber di Tengah Hujan
A
A
A

JAKARTA - Momen menarik terjadi kala Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024) siang. Pasalnya, Ganjar memimpin konvoi bersamaratusan pemuda lintas agama di Kota Bandung.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu nampak mengendarai motor bobber. Dengan kenakan jaket semi parka warna cokelat dengan ragam pin ‘Sat Set’ dan helm hitam bercorak putih, Ganjar berkendara sambil menyapa warga kota Bandung yang ikut mengiringi.

“Sehat-sehat semuanya,” sapa Ganjar kepada warga Bandung.

Momen epic itu pun disambut meriah oleh para pengendara motor dan mobil yang melihat Ganjar melintas. Mereka sontak meneriakkan dukungan kepada paslon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Pak Ganjar! Pak Ganjar Presidenku!” teriak warga Bandung.

“Pilih nomor tiga, tiga, tiga! Ganjar-Mahfud menang, menang, menang!” sahut warga yang lain.

Ganjar berkendara mulai dari Jalan Nana Rohana dan berhenti di Lapangan Tegallega, Kota Bandung. Di Tegallega, Ganjar menghadiri Hajatan Rakyat bersama istri Siti Atikoh Supriyanti dan anak tunggalnya Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/194/3179007//desainer_muda_callista_aldenia_karyanya_dipakai_billie_eilish-e2Rq_large.jpg
Desainer Muda Callista Aldenia, Karyanya Dipakai Billie Eilish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174775//viral-fDmX_large.jpg
Viral! Macan Tutul Berukuran Besar Masuk Hotel di Bandung, Pengunjung Panik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/598/3173842//aletha_abew-QHhj_large.JPG
Momen Lucu Liburan Aletha Abew: Dari Teriak di Udara Sampai Kaki Becek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/298/3173512//viral-i7Sy_large.jpg
Viral Anak SMA Kumpulkan dan Masak Tahu yang Ada di Menu MBG, Netizen: Daripada Gak Dimakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167913//ibu_dan_dua_anak_ditemukan_tewas-jZVf_large.jpg
Bandung Geger! Ibu dan Dua Anaknya Ditemukan Tewas di Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/340/3166050//viral-L0NV_large.jpg
Viral! Macan Tutul di Lembang Park Zoo Dikabarkan Lepas, Warga Bandung Resah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement