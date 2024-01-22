Konvoi Bersama Warga Bandung, Ganjar Pranowo Kendarai Motor Bobber di Tengah Hujan

JAKARTA - Momen menarik terjadi kala Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024) siang. Pasalnya, Ganjar memimpin konvoi bersamaratusan pemuda lintas agama di Kota Bandung.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu nampak mengendarai motor bobber. Dengan kenakan jaket semi parka warna cokelat dengan ragam pin ‘Sat Set’ dan helm hitam bercorak putih, Ganjar berkendara sambil menyapa warga kota Bandung yang ikut mengiringi.

“Sehat-sehat semuanya,” sapa Ganjar kepada warga Bandung.

Momen epic itu pun disambut meriah oleh para pengendara motor dan mobil yang melihat Ganjar melintas. Mereka sontak meneriakkan dukungan kepada paslon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Pak Ganjar! Pak Ganjar Presidenku!” teriak warga Bandung.

“Pilih nomor tiga, tiga, tiga! Ganjar-Mahfud menang, menang, menang!” sahut warga yang lain.

Ganjar berkendara mulai dari Jalan Nana Rohana dan berhenti di Lapangan Tegallega, Kota Bandung. Di Tegallega, Ganjar menghadiri Hajatan Rakyat bersama istri Siti Atikoh Supriyanti dan anak tunggalnya Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

(Salman Mardira)