Caleg Perindo Bagikan Minyak Goreng Murah ke Warga di Serang Banten

SERANG - Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Serang membagikan sembako minyak goreng kepada masyarakat di Kelurahan Taktakan, Kota Serang, Banten. Sembako diberikan untuk mendekatkan Partai Perindo dengan masyarakat.

Selain sembako kegiatan tersebut juga digelar senam bersama emak-emak. Ratusan warga antusias mengikuti kegiatan pembagian minyak goreng oleh caleg Partai Perindo tingkat Provinsi Banten, Rini Soraya.

Kegiatan ini dilaksanakan di dua titik, yakni Kecamatan Walantaka dan Taktakan di Jalan Brantas, Kota Serang. Pemberian sembako berupa minyak goreng dilakukan sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo untuk terus meringankan beban masyarakat.

Rini Soraya yang juga Ketua DPW Sayap Kartini Perindo Banten mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Partai Perindo kepada rakyat.

Hal ini untuk mewujudkan Indonesia sejahtera dan sosialisasi Pemilu 2024 melalui pembagian minyak goreng murah. Dalam momentum ini Rini juga berharap target suara di Dapil 3 dan 4 Kota Serang mencapai 4.500 suara dapat tercapai guna meraih kursi DPRD Banten Dapil Kota Serang.

Dalam kesempatan tersebut Rini menyampaikan program kerja, terutama di bidang perlindungan terhadap perempuan khususnya menolak adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, Rini juga fokus soal infrastruktur dan bidang UMKM guna menekan angka pengangguran di Kota Serang. Dengan program tersebut partai Perindo bisa mencapai target pada Pemilu 2024.

(Salman Mardira)