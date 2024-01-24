Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bidik Suara Perempuan, Caleg Perindo Gelar Senam Bareng Emak-Emak di Serang

Mahesa Apriandi , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:03 WIB
Bidik Suara Perempuan, Caleg Perindo Gelar Senam Bareng Emak-Emak di Serang
A
A
A

SERANG - Caleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Banten Dapil 3 dan 4 Kota Serang, Rini Soraya, menggelar senam bareng emak-emak. Kegiatan ini untuk sosialisasi Pemilu 2024 dan membidik suara perempuan untuk meraih kursi DPRD Banten.

"Suara perempuan sangat penting dalam Pemilu 2024 karena jumlahnya cukup besar. Jadi saya berharap kaum perempuan menyalurkan suaranya dengan baik pada Pemilu 2024," kata Rini, Sabtu (20/1/2024).

Dalam momentum ini Rini juga berharap target suara di Dapil 3 dan 4 Kota Serang mencapai 4.500 suara dapat tercapai guna meraih kursi DPRD Banten Dapil Kota Serang. Dalam kesempatan tersebut Rini menyampaikan program kerja, terutama di bidang perlindungan terhadap perempuan khususnya menolak adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, Rini juga fokus soal infrastruktur dan bidang UMKM guna menekan angka pengangguran di Kota Serang. Dengan program tersebut partai Perindo bisa mencapai target pada Pemilu 2024.

Dalam kegiatan ini juga diadakan bazar murah minyak goreng untuk masyarakat di Kelurahan Taktakan dan Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Sembako diberikan untuk mendekatkan Partai Perindo dengan masyarakat.

Rini Soraya yang juga Ketua DPW Sayap Kartini Perindo Banten mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Partai Perindo kepada rakyat. Hal ini untuk mewujudkan Indonesia sejahtera dan sosialisasi Pemilu 2024 melalui pembagian minyak goreng murah.

(Salman Mardira)

      
Telusuri berita news lainnya
