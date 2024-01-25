Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Klaim Asuransi, Warga Tulungagung Doakan Partai Perindo Menang

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:31 WIB
Dapat Klaim Asuransi, Warga Tulungagung Doakan Partai Perindo Menang
Sujarno, penerima asuransi Perindo di Tulungagung (foto: dok ist)
A
A
A

TULUANGUNG - Caleg Perindo DPR RI, Jeanie Latumahina melakukan pemberian klaim asuransi kecelakaan, kepada dua orang penerima di Tulungagung, Jawa Timur, pada Minggu 21 Januari 2024.

Penyerahan KTA Berasuransi tersebut dilakukan di dua tempat, yang pertama penyerahan klaim asuransi dan juga sumbangan duka diberikan kepada Sujarno.

Penerima klaim asuransi, Sujarno mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo karena sudah mendapatkan klaim asuransi. Ia pun berharap Partai Perindo nanti bisa menang.

“Saya berharap Partai Perindo akan menang di Pemilu 2024 ini,” kata Sujarno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement