Dapat Klaim Asuransi, Warga Tulungagung Doakan Partai Perindo Menang

TULUANGUNG - Caleg Perindo DPR RI, Jeanie Latumahina melakukan pemberian klaim asuransi kecelakaan, kepada dua orang penerima di Tulungagung, Jawa Timur, pada Minggu 21 Januari 2024.

Penyerahan KTA Berasuransi tersebut dilakukan di dua tempat, yang pertama penyerahan klaim asuransi dan juga sumbangan duka diberikan kepada Sujarno.

Penerima klaim asuransi, Sujarno mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo karena sudah mendapatkan klaim asuransi. Ia pun berharap Partai Perindo nanti bisa menang.

“Saya berharap Partai Perindo akan menang di Pemilu 2024 ini,” kata Sujarno.