HOME NEWS NEWS

Berikan Klaim Asuransi di Tulungagung, Caleg Jeanie: Komitmen Partai Perindo bagi Pemegang KTA

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:25 WIB
Caleg Perindo Jeannie (foto: dok ist)
A
A
A

TULUANGUNG - Caleg Perindo DPR RI, Jeanie Latumahina melakukan pemberian klaim asuransi kecelakaan, kepada dua orang penerima di Tulungagung, Jawa Timur, pada Minggu 21 Januari 2024.

Penyerahan KTA Berasuransi tersebut dilakukan di dua tempat, yang pertama penyerahan klaim asuransi dan juga sumbangan duka diberikan kepada Sujarno.

“Pemberian klaim asuransi ini sebagai wujud komitmen Partai Perindo dalam memberikan perlindungan bagi pemegang KTA Berasuransi Partai Perindo, selain itu warga yang menerima klaim asuransi memang pemilih untuk Partai Perindo,” kata Jeanie Latumahina.

Menurutnya, dirinya bersama dengan Caleg Tandem Kabupaten Tulungagung memberikan dua klaim asuransi, yang pertama kepada Sujarno yang anaknya mengalami kecelakaan setelah mendapatkan perawatan meninggal dunia, yang kedua kepada Mukayah yang terjatuh di kamar mandi karena terpeleset.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
