HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Jeanie Latumahina Berikan Dua Klaim Asuransi di Tulungagung

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |15:57 WIB
Caleg Perindo Jeanie Latumahina Berikan Dua Klaim Asuransi di Tulungagung
Caleg Perindo Jeannie (foto: dok ist)
A
A
A

TULUANGUNG - Caleg Perindo DPR RI, Jeanie Latumahina melakukan pemberian klaim asuransi kecelakaan, kepada dua orang penerima di Tulungagung, Jawa Timur, pada Minggu 21 Januari 2024.

Penyerahan KTA Berasuransi tersebut dilakukan di dua tempat, yang pertama penyerahan klaim asuransi dan juga sumbangan duka diberikan kepada Sujarno.

Sujarno menerima klaim kecelakan sekaligus sumbangan duka, karena anaknya mengalami kecelakaan dan setelah dilakukan perawatan selama beberapa waktu akhirnya meninggal dunia.

Penerima kedua KTA Bersuransi juga diberikan Jeanie bersama Caleg Tandem Surin. Pemberian klaim KTA Berasuransi ini diberikan kepada Mukayah warga Desa Genengan Kecamatan Gondang.

“Pemberian klaim asuransi ini sebagai wujud komitmen Partai Perindo dalam memberikan perlindungan bagi pemegang KTA Berasuransi Partai Perindo, selain itu warga yang menerima klaim asuransi memang pemilih untuk Partai Perindo,” kata Jeanie Latumahina.

(Awaludin)

      
