Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo ini Ditemani Ustadz Yusuf Mansur Sapa Warga Ciracas

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur menggelar bazaar minyak goreng murah di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis pagi tadi (25/1/2024). Bazaar kali ini menjadi terasa spesial lantaran Guntur ditemani caleg DPR RI Perindo, Ustadz Yusuf Mansur.

Guntur sembari menggelar bazaar sembako murah, ikut memberikan pesan agar masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 2024, yang akan dihelat pada 14 Februari 2024. Guntur bersama Yusuf Mansur pun ikut mengampanyekan agar masyarakat mau berjuang bersama Perindo.

"Saya cuma nitip minta tolong sama ibu-ibu, supaya lihat di surat suara ada Perindo di Nomor satu itu ada Haji Muhammad Guntur. Nah untuk DPR RI nya, ada Ustadz Yusuf Mansur. Partainya sama ya ibu-ibu, Perindo," ujar Guntur disambut sorak-sorai pada wanita paruh baya tersebut.

Guntur mengatakan hal tersebut sembari menunjukkan papan peraga yang menampilkan tampilan surat suara dalam ukuran besar. Dia pun meminta tolong agar masyarakat bisa bersama-sama membarengi perjuangan Partai Perindo dalam menyejahterakan Indonesia.