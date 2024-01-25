Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo ini Ditemani Ustadz Yusuf Mansur Sapa Warga Ciracas

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |13:35 WIB
Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo ini Ditemani Ustadz Yusuf Mansur Sapa Warga Ciracas
Bazar minyak goreng murah dari Partai Perindo. (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur menggelar bazaar minyak goreng murah di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis pagi tadi (25/1/2024). Bazaar kali ini menjadi terasa spesial lantaran Guntur ditemani caleg DPR RI Perindo, Ustadz Yusuf Mansur.

Guntur sembari menggelar bazaar sembako murah, ikut memberikan pesan agar masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 2024, yang akan dihelat pada 14 Februari 2024. Guntur bersama Yusuf Mansur pun ikut mengampanyekan agar masyarakat mau berjuang bersama Perindo.

"Saya cuma nitip minta tolong sama ibu-ibu, supaya lihat di surat suara ada Perindo di Nomor satu itu ada Haji Muhammad Guntur. Nah untuk DPR RI nya, ada Ustadz Yusuf Mansur. Partainya sama ya ibu-ibu, Perindo," ujar Guntur disambut sorak-sorai pada wanita paruh baya tersebut.

Guntur mengatakan hal tersebut sembari menunjukkan papan peraga yang menampilkan tampilan surat suara dalam ukuran besar. Dia pun meminta tolong agar masyarakat bisa bersama-sama membarengi perjuangan Partai Perindo dalam menyejahterakan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement