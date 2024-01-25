Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fakta-Fakta Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |06:00 WIB
Fakta-Fakta Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres 2024
Presiden Jokowi memberi keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Foto: MPI/Raka Novianto)
A
A
A

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Presiden boleh kampanye dan memihak di Pilpres 2024 menuai kritik dari berbagai kalangan. Meski tak ada larangan secara hukum, tapi keterlibatan kepala negara dalam kampanye dan berpihak ke salah satu capres-capres dikhawatirkan mencederai pemilu.

Jokowi sebelumnya beberapa kali menegaskan tentang netralitas, bahkan menekankan ke pejabat pemerintahan, ASN, TNI, Polri agar menjaga sikap netral di pemilu. Namun, pernyataan terbaru disampaikannya soal boleh berkampanye dan berpihak justru menuai polemik.

Berikut fakta-fakta

Presiden boleh kampanye dan memihak

Presiden Jokowi menyatakan kepada pers bahwa Presiden juga punya hak untuk kampanye dan memihak di pemilu. Hal itu disampaikan Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu 24 Januari 2024, saat menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya menteri yang ikut menjadi tim pemenangan pasangan capres-cawapres.

 BACA JUGA:

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi.

Saat berbicara kepada pers, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto; Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Komisi, Meutya Hafid; dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.

Presiden punya hak politik

Jokowi menegaskan bahwa Presiden dan menteri sebagai pejabat negara punya hak untuk berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini ga boleh, berpolitik gak boleh boleh. Menteri juga boleh (berpolitik)," kata Jokowi.

Kampanye tanpa pakai fasilitas negara

Jokowi menegaskan bahwa Presiden dan menteri boleh saja berkampanye terhadap pasangan calon asal jangan menggunakan fasilitas dari negera saat itu.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, sudah aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik.

"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement