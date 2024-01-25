Gempa M4,4 Guncang Minahasa Utara Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 4,4 mengguncang Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (25/1/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 05:10 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.4, 25-Jan-2024 05:10:48WIB, Lok:2.10LU, 124.89BT (75 km BaratLaut AIRMADIDI-MINUT-SULUT), Kedlmn:235 Km #BMKG," tulis BMKG.

