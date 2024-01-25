Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kunjungi Ponpes Gubug Al Munir Lumajang, Atikoh Sebut Pesantren Kawah Candradimuka Santri

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |17:57 WIB
Kunjungi Ponpes Gubug Al Munir Lumajang, Atikoh Sebut Pesantren Kawah Candradimuka Santri
Siti Atikoh di Lumajang. (Foto: TPN)
A
A
A

JAKARTA - Siti Atikoh Ganjar menyebut pesantren sebagai kawah candradimuka bagi para santri. Sebab di pesantren, santri tidak hanya belajar ilmu agama tetapi juga ilmu dunia serta disiplin waktu.

Hal itu disampaikan Atikoh saat silaturahmi dan menyapa ratusan santri, jama’ah dan simpatisan Ganjar-Mahfud di Pondok Pesantren Gubug Al Munir, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Atikoh tiba di lingkungan PP Gubuk Al Munir sekitar pukul 13.45 WIB. Ia datang didampingi Yuda Wicaksono, kader PDI Perjuangan yang juga Caleg DPR RI. Kedatangan Atikoh disambut oleh pengasuh PP, KH Misbahul Munir dan istrinya.

 BACA JUGA:

“Di ponpes ini kalau saya istilahkan adalah kawan candradimuka untuk anak-anak (santri),” kata cucu dari KH Hisyam Abdul Karim, pendiri PP Riyadus Sholikhin Kalijaran, Purbalingga saat menyapa para santri dan jama’ah yang hadir.

Istri calon presiden (capres) nomor 3 Ganjar Pranowo ini mengatakan, santri tak hanya belajar akidah saja. Santri juga diberikan pendidikan akhlak, adab serta ilmu dunia.

“Sehingga bisa seimbang, karena adab lebih tinggi dari ilmu. Itu yang jadi bekal kita bagaimana kita berperilaku, menghormati orang lain,” kata Atikoh.

Ibu dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu menyebut para santri adalah anak-anak yang beruntung. Musababnya, mereka bisa menimba ilmu baik dunia maupun akhirat.

 BACA JUGA:

“Semoga nanti manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bangsa dan negara,” katanya.

Di kesempatan itu, Atikoh juga mendorong para santri memiliki cita-cita tinggi dan upaya kuat untuk meraihnya. Sebab kata Atikoh, santri punya kesempatan belajar yang sama dengan siswa pada umumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement