HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Sembako Murah, Caleg Yusuf Mansur: Ini Bukti Perindo Selalu Hadir di Tengah Masyarakat

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |17:14 WIB
Caleg Perindo Yusuf Masur gelar bazar murah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar bazar murah minyak goreng (migor) kepada warga Ciracas, tepatnya di Jalan Gang Mangga RT010/RW 04, Kelurahan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, pada Kamis pagi tadi (25/1/2024).

Caleg Perindo untuk DPR RI dapil I DKI Jakarta, Jam'an Nurchotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur menyambangi pemukiman warga di lokasi.

Yusuf Mansur bersama oleh Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur, tengah mengadakan bazar minyak goreng murah di lapangan yang berada dalam lokasi tersebut.

Yusuf Mansur selain ikut menggelar bazaar minyak goreng murah, dirinya pun ikut mengedukasi para warga guna memaksimalkan hak pilihnya pada pemilu serentak 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024. Yusuf bersama Guntur pun memberikan edukasi sembari membawa simulasi surat suara yang berbentuk papan besar.

"Jadi nanti pakai hak suaranya di 14 Februari ya ibu-ibu. Nah contohnya nih nyoblosnya Yusuf Mansur dari Perindo Nomor Urut 1. Kalau Guntur, buat DPRD DKI yaa, Perindo Nomor urut 16 ya," ungkap Yusuf sembari berkelakar.

Yusuf pun sesudanya mengatur barisan antrian ibu-ibu yang tengah membeli minyak goreng murah dalam bazaar tersebut. Bagi Yusuf, bazaar sembako murah tersebut adalah bentuk dari aksi nyata Perindo memperhatikan kesulitan warga mengakses sembako murah.

"Pokoknya warga antusias dengan kehadiran bazar minyak goreng murah ini, masyarakat juga senang bisa saling tatap muka dengan kita semua. Ini bukti Perindo selalu hadir di tengah masyarakat," katanya.

Telusuri berita news lainnya
