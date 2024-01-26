Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenya Blokir Penempatan Polisi ke Haiti untuk Perangi Geng Kriminal

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |20:05 WIB
Kenya Blokir Penempatan Polisi ke Haiti untuk Perangi Geng Kriminal
Kenya blokir penempatan polisi di Haiti untuk perangi geng kriminal (Foto: AFP)
A
A
A

KENYA Pengadilan Tinggi Kenya telah memblokir pemerintah dalam mengerahkan petugas polisi untuk memerangi geng-geng di Haiti.

Hakim berargumentasi bahwa pengerahan tersebut merupakan tindakan ilegal karena Dewan Keamanan Nasional tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengirim polisi ke luar Kenya.

Dia menambahkan bahwa dewan hanya dapat mengerahkan angkatan bersenjata untuk misi penjaga perdamaian seperti Haiti.

Tahun lalu, Kenya secara sukarela memimpin pasukan keamanan multinasional di Haiti untuk memadamkan kekerasan geng.

Perdana Menteri(PM) Haiti Ariel Henry tahun lalu meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengerahkan pasukan multinasional.

Dia mengatakan pemerintahannya telah kewalahan oleh geng-geng yang menguasai 80% ibu kota, Port-au-Prince.

Dewan Keamanan PBB mendukung tawaran Kenya untuk memimpin pasukan tersebut dan anggota parlemen Kenya kemudian menyetujui penempatan tersebut.

Ekuru Aukot, seorang pemimpin oposisi yang mengajukan kasus ini, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan bagi Kenya dan bahwa negara tersebut tidak boleh menyisihkan petugas sebelum mengatasi tantangan keamanannya sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026195/mantan-presiden-kenya-desak-dialog-untuk-atasi-kerusuhan-peringatkan-pemimpin-harus-dengar-masukan-hPIdgaBhdl.jpg
Mantan Presiden Kenya Desak Dialog untuk Atasi Kerusuhan, Peringatkan Pemimpin Harus Dengar Masukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026171/as-terus-pantau-situasi-di-kenya-usai-aksi-demo-yang-berubah-jadi-kekerasan-mematikan-zDK4UqlCb5.jpg
AS Terus Pantau Situasi di Kenya Usai Aksi Demo yang Berubah Jadi Kekerasan Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026159/presiden-kenya-sebut-protes-pajak-ditunggangi-orang-orang-berbahaya-usai-berubah-jadi-kekerasan-berdarah-Z8fCcT8GKn.jpg
Presiden Kenya Sebut Protes Pajak Ditunggangi Orang-Orang Berbahaya Usai Berubah Jadi Kekerasan Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026155/kenya-membara-polisi-tembaki-demonstran-karena-gas-air-mata-dan-meriam-air-gagal-bubarkan-massa-dkiLPsrkav.jpg
Kenya Membara! Polisi Tembaki Demonstran karena Gas Air Mata dan Meriam Air Gagal Bubarkan Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026151/kenya-rusuh-polisi-tembaki-demonstran-kenaikan-pajak-5-orang-tewas-dan-gedung-parlemen-terbakar-5UgRAfzYZB.jpg
Kenya Rusuh! Polisi Tembaki Demonstran Kenaikan Pajak, 5 Orang Tewas dan Gedung Parlemen Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014195/presiden-kenya-terbang-ke-as-habiskan-rp24-miliar-pakai-jet-pribadi-tuai-kecaman-warga-BcRsLyuLsI.jpg
Presiden Kenya Terbang ke AS Habiskan Rp24 Miliar Pakai Jet Pribadi Tuai Kecaman Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement