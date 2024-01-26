Humor Gus Dur: Amin Rais Cocok Jadi Kepala Bulog

JAKARTA - Jelang Pilpres 2004, tokoh bangsa KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kerap menjadi tujuan para wartawan untuk menyampaikan beragam pertanyaan tentang politik.

Pertanyaan yang diajukan salah satu wartawan media nasional bukan saja mendapat jawaban lugas dari Gus Dur, tetapi juga satir. Namun, jawaban Gus Dur membuat para wartawan tergelitik.

“Gus, mengapa setiap kampanye PPP selalu ramai?” ucap wartawan dilansir dari NUOnline, Jumat (25/1/2024).

“Sebab setiap suami membawa empat istri,” timpal Gus Dur.

“Mengapa sampai kapan pun Bulan Bintang tidak akan menang?,” ujar wartawan kembali bertanya.

“Karena masih ada matahari,” timpal wartawan.

Lalu para wartawan kembali mencecar Gus Dur dengan pertanyaan partai mana saja yang sealiran dalam Pilpres 2004 itu.

“Keadilan Sejahtera, Damai Sejahtera, Buruh Sejahtera,” demikian Gus Dur berseloroh.

“Menurut Anda, jabatan apa yang cocok untuk Amin Rais?,” kata wartawan.

“Kepala Bulog, biar senang terus ngurusin Rice,” ujarnya.