INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini Daftar Lengkap 22 Pati TNI AU Masuk Daftar Mutasi Awal 2024

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |05:08 WIB
Ini Daftar Lengkap 22 Pati TNI AU Masuk Daftar Mutasi Awal 2024
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan kebijakan mutasi, rotasi dan promosi jabatan terhadap 114 Perwira Tinggi (Pati) TNI dari tiga matra baik darat, laut dan udara.

Kebijakan mutasi tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/73/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) TNI AU masuk daftar rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan Panglima TNI. Melihat nama-namanya, ada sebagian di antaranya yang berstatus Pati TNI Angkatan Udara (AU). Siapa saja?

Berikut Ini Pati TNI AU yang Dimutasi Awal 2024

1. Marsda TNI Maman Suherman

Jabatan lama: Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI

Jabatan baru: Staf Khusus KSAU

2. Marsma TNI Muh. Arief Damopolii

Jabatan lama: Kadiswatpersau

Jabatan baru: Pa Sahli TK.III Bid. Hubint Panglima TNI

3. Marsma TNI I Nyoman Suadnyana

Jabatan lama: Dirdik Kodiklatau

Jabatan baru: Kadiswatpersau

4. Marsma TNI Ferdinand Roring

Jabatan lama: Direktur Operasi Udara Maritim pada Deputi Bid. Operasi dan Latihan Bakamla

Jabatan baru: Dirdik Kodiklatau

5. Marsma TNI Bambang Somantri

Jabatan lama: Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. SKA Lemhannas

Jabatan baru: Direktur Operasi Udara Maritim pada Deputi Bid. Operasi dan Latihan Bakamla

6. Kolonel Pnb Somad

Jabatan lama: Paban 1/Bindok Ditdok Kodiklatau

Jabatan baru: Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. SKA Lemhanas

7. Marsda TNI R. Agung Handoko

Jabatan lama: Danpuspom TNI

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

8. Marsda TNI R. Bambang Ismiyadi

Jabatan lama: Askomlek KSAU

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

9. Marsda TNI I Made Susila A

Jabatan lama: Staf Khusus KSAU

Jabatan baru: Askomlek KSAU

10. Marsma TNI Dwi Antep Isnugroho

Jabatan lama: Waaslog KSAU

Jabatan baru: Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

Halaman:
1 2 3
      
