JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan kebijakan mutasi, rotasi dan promosi jabatan terhadap 114 Perwira Tinggi (Pati) TNI dari tiga matra baik darat, laut dan udara.
Kebijakan mutasi tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/73/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) TNI AU masuk daftar rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan Panglima TNI. Melihat nama-namanya, ada sebagian di antaranya yang berstatus Pati TNI Angkatan Udara (AU). Siapa saja?
Berikut Ini Pati TNI AU yang Dimutasi Awal 2024
1. Marsda TNI Maman Suherman
Jabatan lama: Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI
Jabatan baru: Staf Khusus KSAU
2. Marsma TNI Muh. Arief Damopolii
Jabatan lama: Kadiswatpersau
Jabatan baru: Pa Sahli TK.III Bid. Hubint Panglima TNI
3. Marsma TNI I Nyoman Suadnyana
Jabatan lama: Dirdik Kodiklatau
Jabatan baru: Kadiswatpersau
4. Marsma TNI Ferdinand Roring
Jabatan lama: Direktur Operasi Udara Maritim pada Deputi Bid. Operasi dan Latihan Bakamla
Jabatan baru: Dirdik Kodiklatau
5. Marsma TNI Bambang Somantri
Jabatan lama: Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. SKA Lemhannas
Jabatan baru: Direktur Operasi Udara Maritim pada Deputi Bid. Operasi dan Latihan Bakamla
6. Kolonel Pnb Somad
Jabatan lama: Paban 1/Bindok Ditdok Kodiklatau
Jabatan baru: Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. SKA Lemhanas
7. Marsda TNI R. Agung Handoko
Jabatan lama: Danpuspom TNI
Jabatan baru: Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
8. Marsda TNI R. Bambang Ismiyadi
Jabatan lama: Askomlek KSAU
Jabatan baru: Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
9. Marsda TNI I Made Susila A
Jabatan lama: Staf Khusus KSAU
Jabatan baru: Askomlek KSAU
10. Marsma TNI Dwi Antep Isnugroho
Jabatan lama: Waaslog KSAU
Jabatan baru: Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)