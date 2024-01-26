Hari Ini, Ganjar Pranowo Berkampanye di Ruteng NTT

RUTENG - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo akan berkampanye di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024). Adapun, wilayah yang didatangi adalah Ruteng.

Berdasarkan agenda atau jadwal yang diterima dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ganjar akan melaksanakan serangkaian kegiatan. Mulai dari berdialog dengan uskup Ruteng, kampanye Akbar hingga makan siang bersama tokoh agama dan masyarakat adat Ruteng Pu'u.

Sementara, pesawat khusus yang membawa Ganjar beserta rombongan dijadwalkan tiba di Bandara Frans Sales Lega sekira pukul 09.20 waktu setempat.

Dari bandara, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu langsung menuju rumah keuskupan Ruteng, untuk menggelar pertemuan dan dialog sekaligus penanaman pohon bersama Uskup Ruteng. Pertemuan ini rencananya akan digelar sekira pukul 09.40 waktu setempat.

Dari rumah keuskupan Ruteng, mantan Gubernur Jawa Tengah itu dijadwalkan akan menghadiri agenda kampanye akbar sekira pukul 10.25 waktu setempat. Kampanye Akbar ini dilaksanakan di Stadion Golo Dukal.

Usai kampanye akbar, Ganjar akan melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Baiturrahman. Kemudian, Ganjar melanjutkan agenda siangnya yakni makan siang dengan tokoh agama dan masyarakat adat Ruteng Pu'u.