Blusukan ke Pasar Probolinggo, Atikoh Serap Keluhan Pedagang

PROBOLINGGO - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti melakukan blusukan di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jl. Cut Nyak Dien, Tisnonegaran, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, hari ini, Jumat (26/1/2024).

Dalam agenda blusukannya itu, Atikoh mendapatkan keluhan dari salah satu pedagang tempe terkait sulitnya mendapatkan kedelai sebagai bahan baku.

"Itu kaitannya sama bahan baku kedelai karena memang kita kan masih banyak tergantung pada tempe untuk olahan dari tempe sama tahu," ujar Atikoh merespon keluhan tersebut.

Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itupun berharap ke depan bisa tercipta kedaulatan Kedelai.