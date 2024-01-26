Viral! Spanduk Tolak Gibran Beredar di Jawa Timur Buntut Debat Cawapres 2024

JATIM - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor 2 Gibran Rakabuming Raka mendapatkan penolakan dari sejumlah masyarakat Madura dan Jawa Timur, usai debat calon wakil presiden yang baru-baru ini dilaksanakan.

Baliho dan spanduk penolakan Gibran, viral di media sosial. Spanduk-spanduk tersebut tersebar di berbagai kawasan seperti di Bangkalan Madura, Kota Malang, dan di Kabupaten Jember.

Narasi dalam spanduk tersebut beragam, namun menuju kepada satu pernyataan yakni menolak Gibran karena perbuatan miskin etika yang Ia lakukan ketika sedang melakoni debat cawapres kontra Mahfud MD.

BACA JUGA: Gimik Gibran saat Debat Dinilai Berikan Sentimen Negatif dan Gerus Elektabilitas

Pedagang setempat yang diwawancarai merespon baik baliho yang dipasangkan di sekitar tempatnya ini.

“Ya ini adalah akibat dari seseorang yang gapunya etika dan merendahkan orang yang lebih tua. Inilah respon kami sebagai masyarakat,”ujar Sutomo, seorang pedagang di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jumat (26/1/2024).

Saat ditanyakan kepada masyarakat sekitar mengenai siapa yang melatarbelakangi aksi pemasangan baliho penolakan Gibran ini, mereka mengaku tidak mengetahui. Menurutnya, baliho itu adalah buah dari aksi Gibran saat debat kemarin.