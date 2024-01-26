Advertisement
HOME NEWS JABAR

Emak-Emak di Bandung Kena Hipnotis, 180 Gram Emas dan Uang Rp14 Juta Raib

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:41 WIB
Emak-Emak di Bandung Kena Hipnotis, 180 Gram Emas dan Uang Rp14 Juta Raib
Illustrasi (foto: dok freepik)
BANDUNG - Seorang ibu rumah tangga (IRT) dihipnotis dan rampok oleh tiga perempuan di depan ruko, Jalan Taman Kopo Indah (TKI), Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Akibat kejadian itu, korban kehilangan 180 gram emas batangan dan uang Rp14 juta.

Kapolsek Margahayu, Kompol Rizal Adam mengatakan, benar peristiwa yang dialami IRT terjadi di Jalan Taman Kopo Indah pada Minggu (21/1/2024).

"Korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Margahayu pada Selasa (23/1/2024) dengan total kerugian mencapai Rp200 juta," kata Rizal kepada wartawan, Kamis 25 Januari 2024.

Kompol Rizal Adam menyatakan, berdasarkan keterangan korban, sebelum kejadian, korban berbelanja di Pasar Sayati. Tak lama kemudian, korban dihampiri tiga perempuan. Ketiga pelaku mengajak korban ngobrol hingga akhirnya korban ikut para pelaku menggunakan mobil.

"Di perjalanan, korban terus diajak ngobrol oleh tiga pelaku tentang pengobatan yang ditawarkan dengan syarat memberikan perhiasan dan uang," ujar Kompol Rizal Adam.

Korban, tutur Kapolsek Margahayu, diantarkan pulang ke rumah untuk mengambil uang dan perhiasan. Kemudian, korban membawa uang dan perhiasan dan kembali masuk ke mobil pelaku.

"Di perjalanan, bungkusan kresek dan uang yang dibawa korban dibuka dan dirapihkan oleh seorang pelaku dengan alasan harus rapi untuk syarat pengobatan," tutur Kapolsek.

Topik Artikel :
Bandung Korban hipnotis hipnotis
