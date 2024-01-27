Apakah Israel Akan Patuhi Keputusan Pengadilan Internasional Soal Perang Gaza?

Apakah Israel akan mematuhi keputusan Pengadilan Internasional soal perang Gaza? (Foto: Reuters)

GAZA – Pengadilan Internasional (ICJ) telah memutuskan agar Israel melakukan tindakan untuk mencegah genosida di Gaza. Meski ICJ tidak memerintahkan Israel untuk menghentikan kampanye militernya, namun badan hukum tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu telah mengakui bahwa situasi di Gaza merupakan bencana besar.

Keputusan ini bukanlah kemenangan penuh bagi Afrika Selatan atau Palestina.

Yang terpenting, pengadilan mengatakan bahwa situasi di Gaza berisiko semakin memburuk sebelum pengadilan memberikan keputusan akhir atas tuduhan genosida, sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Akibatnya, mereka mengajukan beberapa tuntutan kepada Israel, yang secara umum sejalan dengan sebagian besar dari sembilan tindakan sementara yang diminta oleh Afrika Selatan.

Dikutip BBC, dengan suara mayoritas, 17 hakim pengadilan memutuskan bahwa Israel harus melakukan segala daya yang dimilikinya untuk menghindari pembunuhan terhadap warga Palestina, yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang serius, menciptakan kondisi kehidupan yang tidak dapat ditoleransi di Gaza, atau dengan sengaja mencegah kelahiran warga Palestina.

Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa Israel harus berbuat lebih banyak untuk ‘mencegah dan menghukum’ hasutan publik untuk melakukan genosida, dengan mengutip contoh dari presiden dan menteri pertahanan Israel.

Dan ada seruan untuk mengambil “tindakan segera dan efektif” untuk mengatasi bencana kemanusiaan di Gaza.

Bukan seruan untuk melakukan gencatan senjata, namun serangkaian tuntutan yang, jika dilaksanakan, akan secara drastis mengubah sifat kampanye militer Israel di Gaza.

Israel dengan keras menolak tuduhan genosida, dengan alasan bahwa Hamas-lah yang bertanggung jawab menyebabkan warga sipil Palestina berada dalam bahaya.