Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Israel Akan Patuhi Keputusan Pengadilan Internasional Soal Perang Gaza?

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |17:48 WIB
Apakah Israel Akan Patuhi Keputusan Pengadilan Internasional Soal Perang Gaza?
Apakah Israel akan mematuhi keputusan Pengadilan Internasional soal perang Gaza? (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA Pengadilan Internasional (ICJ) telah memutuskan agar Israel melakukan tindakan untuk mencegah genosida di Gaza. Meski ICJ tidak memerintahkan Israel untuk menghentikan kampanye militernya, namun badan hukum tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu telah mengakui bahwa situasi di Gaza merupakan bencana besar.

Keputusan ini bukanlah kemenangan penuh bagi Afrika Selatan atau Palestina.

Yang terpenting, pengadilan mengatakan bahwa situasi di Gaza berisiko semakin memburuk sebelum pengadilan memberikan keputusan akhir atas tuduhan genosida, sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Akibatnya, mereka mengajukan beberapa tuntutan kepada Israel, yang secara umum sejalan dengan sebagian besar dari sembilan tindakan sementara yang diminta oleh Afrika Selatan.

Dikutip BBC, dengan suara mayoritas, 17 hakim pengadilan memutuskan bahwa Israel harus melakukan segala daya yang dimilikinya untuk menghindari pembunuhan terhadap warga Palestina, yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang serius, menciptakan kondisi kehidupan yang tidak dapat ditoleransi di Gaza, atau dengan sengaja mencegah kelahiran warga Palestina.

Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa Israel harus berbuat lebih banyak untuk ‘mencegah dan menghukum’ hasutan publik untuk melakukan genosida, dengan mengutip contoh dari presiden dan menteri pertahanan Israel.

Dan ada seruan untuk mengambil “tindakan segera dan efektif” untuk mengatasi bencana kemanusiaan di Gaza.

Bukan seruan untuk melakukan gencatan senjata, namun serangkaian tuntutan yang, jika dilaksanakan, akan secara drastis mengubah sifat kampanye militer Israel di Gaza.

Israel dengan keras menolak tuduhan genosida, dengan alasan bahwa Hamas-lah yang bertanggung jawab menyebabkan warga sipil Palestina berada dalam bahaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement