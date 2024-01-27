Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Benarkah Gunung Semeru Dibawa oleh Dewa dari India ke Pulau Jawa? Cek Faktanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |07:51 WIB
Benarkah Gunung Semeru Dibawa oleh Dewa dari India ke Pulau Jawa? Cek Faktanya
Ilustrasi Gunung Semeru dibawa oleh Dewa (Foto: Okezone)




JAKARTA - Benarkah Gunung Semeru dibawa oleh dewa dari India ke Pulau Jawa? Hal ini menjadi salah satu mitos yang sering diceritakan oleh masyarakat zaman dahulu. Dalam mitos rakyat Jawa, gunung dengan ketinggian mencapai 3.676 mdpl ini digambarkan sebagai 'Mahameru', yaitu tempat tinggalnya para dewa-dewa.

Lantas benarkah Gunung Semeru dibawa oleh dewa dari India ke Pulau Jawa? Tentunya haitu hanya salah satu mitos dikarenakan tidak ada data atau fakta yang akurat mengenai informasi tersebut.

Namun dalam Kitab Tantu Panggelaran, pada abad 15 pulau Jawa pernah terombang-ambing di lautan tak tentu arah, sebagai akibat dari adanya gunung di India bernama 'Meru' yang terlalu berat di bumi.

Dewa Siwa yang prihatin dengan keadaan bumi yang menjadi miring, lantas memerintahkan Dewa Brahma dan Wisnu, untuk memindahkan Gunung Meru di India ke Pulau Jawa, dan memakunya agar Pulau Jawa tidak terombang-ambing di lautan.

Dewa Wisnu berubah menjadi kura-kura yang menempatkan Gunung Meru di atas punggungnya, sementara Dewa Brahma berubah menjadi ular yang mengikat keduanya agar tidak jatuh selama perjalanan laut menuju Pulau Jawa.

