Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sambangi NTT, Ganjar Terima Masukan Warga Kampung Adat Ruteng Pu'u soal Kesehatan dan Pendidikan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |03:00 WIB
Sambangi NTT, Ganjar Terima Masukan Warga Kampung Adat Ruteng Pu'u soal Kesehatan dan Pendidikan
Ganjar Pranowo (Foto: Ravie Wardani)
A
A
A

 

RUTENG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyambangi Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) tepatnya ke Kampung Adat Ruteng Pu’u, pada Jumat (26/1/2024).

Capres berambut putih itu langsung disambut meriah oleh warga dengan berbagai prosesi adat setempat. Para masyarakat sudah berjejer menantikan Ganjar untuk bersalaman atau foto bersama. Teriakan Ganjar Presiden pun keluar dari masyarakat yang ada di sana.

"Ganjar Presiden," teriak salah satu warga.

Ganjar juga diberikan selendang merah dan songkok oleh masyarakat Ruteng Pu’u. Sambutan hangat itu pun membuat kesan tersendiri bagi pasangan Mahfud MD di Pilpres 2024 ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement