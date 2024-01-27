Sambangi NTT, Ganjar Terima Masukan Warga Kampung Adat Ruteng Pu'u soal Kesehatan dan Pendidikan

RUTENG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyambangi Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) tepatnya ke Kampung Adat Ruteng Pu’u, pada Jumat (26/1/2024).

Capres berambut putih itu langsung disambut meriah oleh warga dengan berbagai prosesi adat setempat. Para masyarakat sudah berjejer menantikan Ganjar untuk bersalaman atau foto bersama. Teriakan Ganjar Presiden pun keluar dari masyarakat yang ada di sana.

"Ganjar Presiden," teriak salah satu warga.

Ganjar juga diberikan selendang merah dan songkok oleh masyarakat Ruteng Pu’u. Sambutan hangat itu pun membuat kesan tersendiri bagi pasangan Mahfud MD di Pilpres 2024 ini.